Milano intitola a Marco Pannella i giardini di fronte a San Vittore | Prezioso esempio di impegno e attivismo politico
A Milano sono stati intitolati a Marco Pannella i giardini situati di fronte al carcere di San Vittore. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’ex deputato e europarlamentare. Marco Pannella, figura di rilievo nel panorama politico italiano, è ricordato per aver promosso battaglie non violente a favore dei diritti civili e delle libertà individuali. La decisione di dedicargli un’area verde si inserisce nel tributo alle sue attività pubbliche.
Milano – Dieci anni fa moriva a Roma, dopo una lunga malattia, Marco Pannella, storico segretario del Partito radicale italiano, deputato della Repubblica ed europarlamentare, fautore delle più importanti battaglie non violente per la difesa e il riconoscimento dei diritti civili nel nostro Paese. Questo pomeriggio Milano lo ha ricordato con una cerimonia pubblica e con l'intitolazione alla sua memoria dei Giardini di piazzale Aquileia, nei pressi del carcere di San Vittore. Un luogo conosciuto dal politico e attivista di origine abruzzesi che, per oltre trent'anni, ha denunciato le disumane e ingiuste c ondizioni di detenzione nelle carceri italiane chiedendo più volte - anche con prolungati scioperi della fame e della sete - provvedimenti di amnistia e di indulto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
PANNELLA, MILANO GLI INTITOLA GIARDINI VICINO A CARCERE SAN VITTORE
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