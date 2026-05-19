Milano intitola a Marco Pannella i giardini di fronte a San Vittore | Prezioso esempio di impegno e attivismo politico

A Milano sono stati intitolati a Marco Pannella i giardini situati di fronte al carcere di San Vittore. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’ex deputato e europarlamentare. Marco Pannella, figura di rilievo nel panorama politico italiano, è ricordato per aver promosso battaglie non violente a favore dei diritti civili e delle libertà individuali. La decisione di dedicargli un’area verde si inserisce nel tributo alle sue attività pubbliche.

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Milano – Dieci anni fa moriva a Roma, dopo una lunga malattia, Marco Pannella, storico segretario del Partito radicale italiano, deputato della Repubblica ed europarlamentare, fautore delle più importanti battaglie non violente per la difesa e il riconoscimento dei diritti civili nel nostro Paese. Questo pomeriggio Milano lo ha ricordato con una cerimonia pubblica e con l'intitolazione alla sua memoria dei Giardini di piazzale Aquileia, nei pressi del carcere di San Vittore. Un luogo conosciuto dal politico e attivista di origine abruzzesi che, per oltre trent'anni, ha denunciato le disumane e ingiuste c ondizioni di detenzione nelle carceri italiane chiedendo più volte - anche con prolungati scioperi della fame e della sete - provvedimenti di amnistia e di indulto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano intitola a Marco Pannella i giardini di fronte a San Vittore: “Prezioso esempio di impegno e attivismo politico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PANNELLA, MILANO GLI INTITOLA GIARDINI VICINO A CARCERE SAN VITTORE Sullo stesso argomento Milano: i giardini di San Vittore saranno dedicati a Marco PannellaI giardini di piazzale Aquileia riceveranno una dedica ufficiale a Marco Pannella, figura centrale della lotta per i diritti civili, in un'area... Il manifesto politico di Marco Pannella, la fantasia come necessitàL’ho letto e riletto per settimane, compiendo i gesti della preparazione ad una critica, ad un giudizio, ad una presentazione, a questa apparente ed... Milano intitola a Marco Pannella i giardini di fronte a San Vittore: Prezioso esempio di impegno e attivismo politicoL’omaggio a dieci anni dalla scomparsa dello storico leader dei Radicali, sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili, compresa quella per una vita carceraria dignitosa ... ilgiorno.it A Milano intitolato a Marco Pannella giardino accanto a San VittoreDa oggi è intitolato a Marco Pannella il piccolo giardino su cui si affaccia il carcere di San Vittore a Milano. Un omaggio della città a dieci anni dalla morte del leader dei Radicali, che ha dedicat ... ansa.it