I genitori di Salim si sono detti addolorati e hanno chiesto dove abbiano sbagliato, esprimendo il loro dolore per quanto accaduto. Inquirenti hanno ascoltato alcune psicologhe che seguono il caso, mentre i genitori hanno commentato le scuse di Salim, affermando che non sono sufficienti e che Modena non merita scuse non sincere. La situazione ha suscitato molte reazioni e si stanno raccogliendo testimonianze per chiarire i fatti.

Modena, 20 maggio 2026 – “Le scuse di Salim oggi non ci possono essere, perchè Modena non merita scuse non sentite. Salim deve fare molta strada per arrivare ad un sincero pentimento, ad una sincera elaborazione. Prima di chiedere scusa alla città e ai feriti deve pentirsi, provare rimorso, un rimorso che si porterà dietro tutta la vita ma, soprattutto, deve riconquistare la lucidità per capire ed elaborare quello che ha fatto, che è enorme. E portare sulle spalle la colpa del terribile gesto commesso”. Sono state queste le parole, ieri, all’uscita dal carcere dell’avvocato di Salim El Koudri, Fausto Gianelli che, ancora una volta, ha rimarcato come il proprio assistito sia in uno stato confusionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I genitori di Salim addolorati: “Dove abbiamo sbagliato?”. Psicologhe sentite dagli inquirenti

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