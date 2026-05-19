I genitori di El Koudri esprimono un senso di sconcerto e vergogna riguardo alla situazione del figlio, attualmente detenuto nel carcere di Modena. Durante un intervento, hanno dichiarato di sentirsi annichiliti dalla vergogna e di non sapere dove abbiano sbagliato. Le loro parole sono state affidate al legale del giovane, che si occupa della sua difesa. La famiglia si trova ad affrontare un momento difficile, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Quello che provano, lo sconcerto e la vergogna li affidano al legale del figlio, in carcere a Modena. I genitori di Salim El Koudri, l’uomo che ha seminato il terrore e ha ferito otto persone in centro a Modena, sono pienamente consapevoli, ha riferito l’avvocato Fausto Gianelli, della tragedia che si è consumata il 16 maggio. “Vorrei chiedere scusa, ma per la gravità di quel che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste, né in arabo né in italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna”, ha riferito il padre di El Koudri – scrive il Corriere – che è “laureato in letteratura araba, anche se in Italia fa l’operaio metalmeccanico” in una ditta a Nonantola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo annichiliti dalla vergogna, non so dove abbiamo sbagliato”: parlano i genitori di El Koudri

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Noi siamo due coglioni e non ci lamentiamo

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