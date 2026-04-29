Giovedì 7 maggio inizia la sesta edizione di “Invito all’ascolto”, una rassegna dedicata ai concerti dal vivo di grandi musicisti. La manifestazione propone un viaggio tra le composizioni di artisti di fama internazionale, con l’obiettivo di riscoprire il piacere di ascoltare e vedere le esibizioni dal vivo. La rassegna prevede una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi, offrendo un’occasione per gli appassionati di musica.

Prende il via giovedì 7 maggio la sesta edizione della rassegna “Invito all’ ascolto”, viaggio nelle grandi composizioni di musicisti di fama immortale per riscoprire il piacere della musica ascoltata e vista registrata dal vivo. La rassegna, promossa da Fondazione Elio Bisulli e Centro Culturale Campo della Stella, si propone, secondo gli organizzatori, di evidenziare come nella musica di compositori vissuti tra Ottocento e Novecento che sarebbe fuorviante considerare come minori (Grieg, Sibelius, Franck e Rodrigo) “vibra in modo significativo il desiderio di compimento che c’è in ogni grande opera d’ arte”. Quest’ anno, dopo che nelle...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Invito all’ascolto’ con i concerti dal vivo dei grandi musicisti

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