Tornano i veicoli da sogno | a Padova nasce il salone dei grandi classici

A Padova si terrà la prima edizione di Padova Only Classics, un salone internazionale dedicato alle vetture storiche costruite tra il 1886 e il 1977. La manifestazione si svolgerà presso la Fiera dal 26 al 28 febbraio 2027 e si rivolge agli appassionati di motori d’epoca. L’evento rappresenta il ritorno dei veicoli d’epoca in città, con esposizioni di auto di grande valore storico.

La città del Santo prepara il ritorno in grande stile del motorismo storico. Dal 26 al 28 febbraio 2027 la Fiera ospiterà infatti la prima edizione di Padova Only Classics, nuovo salone internazionale dedicato alle eccellenze motoristiche costruite tra il 1886 e il 1977. Un appuntamento che punta a riportare al centro della scena i veicoli più autentici e rappresentativi della storia dell’auto e della moto, con una formula fortemente selettiva e una vocazione dichiaratamente internazionale. L’evento, organizzato da Intermeeting sotto l’egida di Auto e Moto d’Epoca BolognaFiere, nasce con un’identità ben precisa: in esposizione ci saranno solo veicoli con almeno 50 anni di storia, scelti per il loro valore tecnico, culturale e simbolico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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