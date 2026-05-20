I disegni di Staino sui fontanelli di acqua pubblica Toniazzi | È il primo laboratorio ambientale
A Greve in Chianti, l’arte di Sergio Staino si unisce alla promozione della sostenibilità attraverso i suoi disegni sui fontanelli di acqua pubblica. La mostra, definita dal responsabile di un laboratorio ambientale come il primo esempio di collaborazione tra arte e ambiente, presenta le illustrazioni realizzate dall’artista toscano. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre gli sprechi e di valorizzare le risorse idriche, utilizzando un linguaggio semplice e ironico.
L’arte incontra la sostenibilità a Greve in Chianti, dove la cultura antispreco viaggia sul tratto leggero e ironico di Sergio Staino. I disegni del celebre vignettista scomparso nel 2023 rivestono da oggi una quindicina di nuovi fontanelli di acqua pubblica installati nelle scuole e negli uffici comunali. "Con questa iniziativa condividiamo una scelta ben precisa, quella della riduzione delle plastiche monouso, rifiuti purtroppo che stanno devastando il nostro pianeta", dichiara l’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi che ha promosso l’iniziativa. "Riteniamo che ognuno di noi, a qualunque età, possa fare la propria parte per salvaguardare la salute della ‘casa’ in cui viviamo, la Terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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