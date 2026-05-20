I disegni di Staino sui fontanelli di acqua pubblica Toniazzi | È il primo laboratorio ambientale

A Greve in Chianti, l’arte di Sergio Staino si unisce alla promozione della sostenibilità attraverso i suoi disegni sui fontanelli di acqua pubblica. La mostra, definita dal responsabile di un laboratorio ambientale come il primo esempio di collaborazione tra arte e ambiente, presenta le illustrazioni realizzate dall’artista toscano. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre gli sprechi e di valorizzare le risorse idriche, utilizzando un linguaggio semplice e ironico.

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