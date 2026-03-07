Il primo confronto tra Fico e De Luca riguarda la gestione dell'acqua pubblica in Campania. Fico decide di ritirare la delibera che avrebbe aperto alla privatizzazione dell'acqua, mentre De Luca, da Salerno, commenta con un intervento critico, auspicando che si trovi una soluzione diversa. La divergenza tra i due protagonisti si manifesta pubblicamente in questa occasione.

Fico ritira la delibera sull'acqua pubblica ai privati. De Luca da Salerno inveisce: "Auspico che non si imbocchi la strada di una visione ideologica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le sportellate di De Luca a Fico mentre il figlio Piero gli stringe la mano: l’anomalia Pd in CampaniaVincenzo De Luca di nuovo contro ancora Roberto Fico: "Non è il Messia, in Regione non è cambiato nulla".

Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il PdL'ex numero uno di Montecitorio ha dimostrato di essere più un doroteo che un pentastellato.

Tutto quello che riguarda Il primo vero scontro tra Fico e De....

Discussioni sull' argomento Il primo vero scontro tra Fico e De Luca è sull'acqua pubblica in Campania. Il governatore ritira la delibera, l'ex lo attacca; Scontro Ungheria-Ucraina. Fico: Da Zelensky grave ricatto; Regione Campania, Fico prepara i tagli ai fondi per le Fondazioni. Azzerata la legge Scabec. Ma c'è il caso Polis.

Il primo vero scontro tra Fico e De Luca è sull’acqua pubblica in Campania. Il governatore ritira la delibera, l’ex lo attaccaFico ritira la delibera sull'acqua pubblica ai privati. De Luca da Salerno inveisce: Auspico che non si imbocchi la strada di una visione ideologica ... fanpage.it

Circum tra caos e disservizi, Fico risponde a Zuchtriegel: 'Stiamo affrontando i problemi'. Articolo nei commenti - facebook.com facebook