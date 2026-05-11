Reggio merita la Bandiera Blu tra acqua pubblica e mare pulito | la sfida ambientale de La Strada

Reggio si sta impegnando per ottenere la Bandiera Blu, riconoscimento che premia le località con acque pulite e servizi efficienti. La città punta a valorizzare le sue spiagge e a garantire l’accesso pubblico alle risorse idriche, considerandole elementi fondamentali per il suo sviluppo sostenibile. La sfida ambientale riguarda direttamente la qualità del mare e la gestione delle risorse, aspetti che coinvolgono amministrazione e cittadini.

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