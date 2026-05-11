Reggio merita la Bandiera Blu tra acqua pubblica e mare pulito | la sfida ambientale de La Strada
Reggio si sta impegnando per ottenere la Bandiera Blu, riconoscimento che premia le località con acque pulite e servizi efficienti. La città punta a valorizzare le sue spiagge e a garantire l’accesso pubblico alle risorse idriche, considerandole elementi fondamentali per il suo sviluppo sostenibile. La sfida ambientale riguarda direttamente la qualità del mare e la gestione delle risorse, aspetti che coinvolgono amministrazione e cittadini.
“Il futuro di Reggio passa dalla tutela dei suoi beni essenziali: acqua pubblica, mare pulito e spiagge accessibili”. È questa la visione presentata dal movimento La Strada, che indica nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del litorale le priorità per il rilancio della città.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Riccione approva il Piano per la sostenibilità: 33 azioni per la transizione ecologica-ambientale e la Bandiera Blu 2026Il piano triennale, che si sviluppa intorno a cinque macro-obiettivi, presenta le misure già adottate e quelle previste per i prossimi anni per...
Reggio Calabria: 8 denunce tra occupazioni e furti di acqua pubblica? Cosa sapere Polizia Locale denuncia otto persone a Reggio Calabria per occupazioni e furti d'acqua.