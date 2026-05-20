I ' dati sensibili' di vip e imprenditori in vendita | gli accessi abusivi di una bancaria e due direttori

Le indagini della procura di Napoli hanno svelato un vasto sistema di raccolta e vendita di dati sensibili di personaggi pubblici e imprenditori. La rete, gestita da una società napoletana, coinvolgeva procacciatori di informazioni che si avvalevano di accessi abusivi a sistemi bancari e di due direttori di banca. Finora sono stati identificati e ascoltati vari soggetti coinvolti, con alcune operazioni di intercettazione che hanno portato alla luce l’estensione delle attività illecite.

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