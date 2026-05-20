I ' dati sensibili' di vip e imprenditori in vendita | gli accessi abusivi di una bancaria e due direttori
Le indagini della procura di Napoli hanno svelato un vasto sistema di raccolta e vendita di dati sensibili di personaggi pubblici e imprenditori. La rete, gestita da una società napoletana, coinvolgeva procacciatori di informazioni che si avvalevano di accessi abusivi a sistemi bancari e di due direttori di banca. Finora sono stati identificati e ascoltati vari soggetti coinvolti, con alcune operazioni di intercettazione che hanno portato alla luce l’estensione delle attività illecite.
La rete di procacciatori di informazioni messa in piedi dai proprietari della società napoletana “Sole investigazioni e sicurezza” si è rivelata vasta, ramificata e decisamente variegata, come hanno mostrato le indagini fin qui condotte dalla procura del capoluogo campano che hanno portato a una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Compravendita dati sensibili: spiati calciatori, vip e imprenditori
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