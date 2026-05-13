Negli ultimi due anni, sono stati registrati circa 730 mila accessi a dati sensibili di calciatori, cantanti e attori, in seguito a un’indagine che ha portato alla scoperta di due agenti di polizia coinvolti in un’attività illegale. Questi poliziotti facevano parte di una rete criminale che si occupava di vendere informazioni riservate di imprenditori e personaggi pubblici. La vicenda ha portato all’apertura di un fascicolo da parte delle autorità competenti.

Poliziotti, funzionari delle Poste, dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, tutti coinvolti in un sistema corruttivo nato per rubare e rivendere i dati sensibili di imprenditori, vip e calciatori. La procura di Napoli ha sgominato una rete criminale estesa in tutta Italia, ottenendo misure cautelari nei confronti di 29 indagati. Tra di loro anche due agenti di polizia. Le indagini sui dati sensibili rubati a calciatori e vip Le indagini, condotte dalla Squadra mobile partenopea con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Postale e delle Comunicazioni Campania Basilicata e Molise, hanno portato all’arresto di 10 persone in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dati sensibili di calciatori, cantanti e attori rubati da due poliziotti: "730 mila accessi in due anni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dati rubati a vip e calciatori, Gratteri: «730mila accessi da due poliziotti infedeli»“È accaduto purtroppo che delle forze dell’ordine, in particolare dei poliziotti infedeli, si sono venduti per soldi, c’era proprio un tariffario, e...

Gratteri: «Rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti. Si contano 730mila accessi abusivi»«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti...

Temi più discussi: Napoli, poliziotti infedeli trafficavano sulle vite dei vip: calciatori di serie A e cantanti famosi tra le vittime; Napoli: rubavano e rivendevano dati su vip e calciatori, 30 indagati; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Grosseto: addio a Valeria Giusti, la regina dei fiori – Addobbò il palco dello stadio per il Papa.

/r/solotravel La Stanza Comune Settimanale - Conversazioni generali, incontri, alloggi - 3 maggio 2026 reddit

Rubavano dati sensibili di calciatori, attori e imprenditori da Inps e Agenzie delle Entrate e li rivendevano. Indagati poliziotti e funzionariLa polizia ha smantellato un'organizzazione che corrompeva pubblici ufficiali. L’indagine ha rivelato oltre un milione di accessi abusivi a banche dati pubbliche. Sequestrati beni per 1,3 milioni di e ... italiaoggi.it

Rubati e venduti da poliziotti ad agenzie private dati di calciatori e vip: 30 tra arrestati e indagatiInchiesta della procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'accusa, a vario titolo, è di associazione per delinquere finalizzata ... huffingtonpost.it