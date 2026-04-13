Cecchini del weekend a Sarajevo l’ex cacciatore piemontese non risponde ai pm | Sono tre giorni che non dorme Cosa sapeva di quei viaggi

Da open.online 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 64 anni proveniente dalla provincia di Alessandria ha scelto di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri durante un interrogatorio a Milano. È il quarto indagato nell’ambito di un’inchiesta che riguarda gli “cecchini del weekend” a Sarajevo. I pm hanno riferito che l’uomo non ha fornito chiarimenti su eventuali conoscenze o coinvolgimenti relativi ai viaggi effettuati in quella zona.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano il 64enne della provincia di Alessandria, quarto indagato nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti « cecchini del weekend ». L’ipotesi investigativa è che cittadini stranieri che, tra il 1992 e il 1995, avrebbero pagato le milizie serbo-bosniache per poter sparare sui civili, incluse donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata. Nonostante il silenzio davanti agli investigatori del Ros dei carabinieri e al pm Alessandro Gobbis, la difesa dell’uomo ha depositato una memoria difensiva per smontare le pesanti ammissioni fatte dallo stesso indagato in precedenti interviste mediatiche.🔗 Leggi su Open.online

“Cecchini del weekend” di Sarajevo, c’è un quarto indagato: «Ecco cosa ho visto, ho ancora gli incubi». Chi è l’ex cacciatore piemonteseL’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti «safari umani» nei Balcani si allarga.

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