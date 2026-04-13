Cecchini del weekend a Sarajevo l’ex cacciatore piemontese non risponde ai pm | Sono tre giorni che non dorme Cosa sapeva di quei viaggi

Un uomo di 64 anni proveniente dalla provincia di Alessandria ha scelto di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri durante un interrogatorio a Milano. È il quarto indagato nell’ambito di un’inchiesta che riguarda gli “cecchini del weekend” a Sarajevo. I pm hanno riferito che l’uomo non ha fornito chiarimenti su eventuali conoscenze o coinvolgimenti relativi ai viaggi effettuati in quella zona.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano il 64enne della provincia di Alessandria, quarto indagato nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti « cecchini del weekend ». L’ipotesi investigativa è che cittadini stranieri che, tra il 1992 e il 1995, avrebbero pagato le milizie serbo-bosniache per poter sparare sui civili, incluse donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata. Nonostante il silenzio davanti agli investigatori del Ros dei carabinieri e al pm Alessandro Gobbis, la difesa dell’uomo ha depositato una memoria difensiva per smontare le pesanti ammissioni fatte dallo stesso indagato in precedenti interviste mediatiche.🔗 Leggi su Open.online “Cecchini del weekend” di Sarajevo, c’è un quarto indagato: «Ecco cosa ho visto, ho ancora gli incubi». Chi è l’ex cacciatore piemonteseL’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti «safari umani» nei Balcani si allarga. Leggi anche: I cecchini del weekend a Sarajevo. Indagato un cacciatore piemontese: "C’erano anche ex della Folgore"