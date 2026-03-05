David e Victoria Beckham hanno pubblicato un messaggio di auguri per il loro figlio Brooklyn in occasione del suo 27° compleanno, ma lui ha deciso di festeggiare con la moglie senza rispondere ai loro auguri. La famiglia Beckham si trova al centro di una discussione pubblica, con tensioni che continuano a essere al centro dell’attenzione dei media. Brooklyn ha condiviso sui social le immagini della celebrazione con la moglie.

In mezzo a una delle crisi familiari più discusse degli ultimi tempi, David e Victoria Beckham hanno scelto di fare un passo sorprendente, rompere il silenzio e fare gli auguri al figlio maggiore, Brooklyn, per il suo 27° compleanno. La coppia, nonostante le tensioni evidenti, ha condiviso sui propri profili Instagram una serie di storie con foto d'infanzia del figlio e dediche affettuose, con un messaggio molto tenero: "Ti vogliamo bene". Questo gesto, apparentemente semplice, ha il sapore di un tentativo di distensione in un momento in cui le relazioni all'interno della famiglia Beckham sono tese e complesse. Le immagini nostalgiche e gli auguri pubblici sembrano voler ricordare i legami affettivi, anche se la frattura rimane evidente.

Continua la guerra dei Beckham: David e Victoria fanno gli auguri a Brooklyn, ma il figlio li ignora e festeggia con la moglie

David e Victoria Beckham fanno pace con il figlio Brooklyn? Arriva la dedica socialDopo mesi di tensioni, arriva un gesto social che sembrerebbe sancire la pace tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn.

“Victoria e David Beckham temono che il loro figlio Brooklyn si troverà senza un soldo. È prigioniero dei Peltz”: continua la ‘faida’ (ma le proeccupazioni dell’ex Spice non sembrano sensate)"Victoria e David hanno la sensazione che il figlio sia come tenuto prigioniero, visto che il suo futuro è completamente nelle mani dei Peltz.

