Continua la guerra dei Beckham | David e Victoria fanno gli auguri a Brooklyn ma il figlio li ignora e festeggia con la moglie

David e Victoria Beckham hanno pubblicato un messaggio di auguri per il loro figlio Brooklyn in occasione del suo 27° compleanno, ma lui ha deciso di festeggiare con la moglie senza rispondere ai loro auguri. La famiglia Beckham si trova al centro di una discussione pubblica, con tensioni che continuano a essere al centro dell’attenzione dei media. Brooklyn ha condiviso sui social le immagini della celebrazione con la moglie.

In mezzo a una delle crisi familiari più discusse degli ultimi tempi, David e Victoria Beckham hanno scelto di fare un passo sorprendente, rompere il silenzio e fare gli auguri al figlio maggiore, Brooklyn, per il suo 27° compleanno. La coppia, nonostante le tensioni evidenti, ha condiviso sui propri profili Instagram una serie di storie con foto d’infanzia del figlio e dediche affettuose, con un messaggio molto tenero: “Ti vogliamo bene”. Questo gesto, apparentemente semplice, ha il sapore di un tentativo di distensione in un momento in cui le relazioni all’interno della famiglia Beckham sono tese e complesse. Le immagini nostalgiche e gli auguri pubblici sembrano voler ricordare i legami affettivi, anche se la frattura rimane evidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

