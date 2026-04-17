Victoria Beckham ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sul figlio Brooklyn, affermando che la famiglia è sotto costante attenzione mediatica da circa trent’anni. La situazione tra Victoria, David e Brooklyn sembra essersi ulteriormente complicata dopo un recente post sui social del giovane, che ha criticato i genitori. Finora, la coppia ha tentato di ricucire il rapporto, ma senza successo evidente. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La guerra dei Beckham è ormai a senso unico, o almeno, così sembra. Dopo l’ormai famigerato attacco scagliato sui social dal primogenito Brooklyn a mamma Victoria e papà David, la coppia ha fatto alcune mosse per tentare un ricongiungimento che, però, non sembra essere nell’aria. D’altronde le parole del primogenito dei Beckham erano state molto dure: “Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla nostra famiglia nella stampa. I post performativi sui social, gli eventi familiari e le relazioni inautentiche sono stati una costante della vita in cui sono nato. Di recente ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi pur di piazzare bugie nei media, spesso a spese di persone innocenti, per preservare la loro facciata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Victoria Beckham parla per la prima volta del figlio Brooklyn: “Siamo sotto scrutinio pubblico da 30 anni”. Cosa ha detto

Victoria Beckham and Nicola Peltz seen dancing before Brooklyn's statement

Notizie correlate

“Victoria Beckham si sente tradita dalle dichiarazioni di Brooklyn, lo ha sempre protetto da storie oscure sul suo conto”, ma l’attacco social del figlio la fa volare in classificaVictoria Beckham si sentirebbe “tradita” dalle recenti dichiarazioni del figlio Brooklyn, soprattutto dopo anni trascorsi a proteggerlo da “storie...

Brooklyn Beckham e il ballo «inappropriato» con sua madre, parla il dj del matrimonio: «Victoria non ha fatto niente di eccessivo, niente mosse da Spice Girl»Il filmato della controversa danza sarebbe nelle mani dei due sposi, che con tutta probabilità non ce lo mostreranno mai.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: Lo abbiamo sempre protetto; David e Victoria Beckham hanno problemi anche con il vicinato (per via dell’illuminazione di un laghetto); Tanti auguri a Victoria Beckham, Posh Spice compie 52 anni; Victoria Beckham rompe il silenzio sulla rottura del figlio Brooklyn: Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli.

Victoria Beckham parla per la prima volta del figlio Brooklyn: Siamo sotto scrutinio pubblico da 30 anni. Cosa ha dettoPer la prima volta l'ex Spice Girl commenta la situazione con il figlio maggiore dopo le dure accuse ricevute sui social ... ilfattoquotidiano.it

Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: Lo abbiamo sempre protettoVictoria Beckham parla per la prima volta della distanza dal figlio Brooklyn, ribadendo che lei e David hanno sempre cercato di proteggerlo e amarlo, mentre dietro le sue parole emerge una crisi famil ... ilgiornale.it

#BuonCompleanno a #VictoriaBeckham #Auguri! Tutte le mattine alle 7:30 #RadioSubasio soffia sulle candeline!! - facebook.com facebook

Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: “Lo abbiamo sempre protetto” x.com