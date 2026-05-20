I Baskérs Forlimpopoli mettono le basi per il futuro | avanti con coach ' Paxson' Tumidei per altri due anni

I Baskérs Forlimpopoli hanno annunciato il prolungamento del contratto con il coach Alessandro Tumidei, noto come 'Paxson', per altre due stagioni. La società ha evidenziato la competenza e la professionalità dimostrata dall’allenatore, che ha portato la squadra a raggiungere la finale dei playoff di serie C, un risultato che non si verificava da tempo. La decisione di confermarlo testimonia la volontà di continuare con un progetto stabile e orientato al futuro.

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