I Baskérs cadono con l' onore delle armi | Lucca passa al PalaGiorgini ma per Forlimpopoli è una stagione da record

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli hanno concluso la loro avventura nei playoff con una sconfitta casalinga contro una squadra di Lucca, che ha vinto la partita 71-61 in Gara 2. La sfida si è svolta al PalaGiorgini, dove la formazione ospite ha dominato l'incontro. Nonostante l'esito, la stagione dei forlimpopolesi è stata caratterizzata da numeri record e risultati positivi.

Cala il sipario, ma gli applausi sono tutti per loro. Finisce in Gara 2 il cammino dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli nei playoff, sconfitti tra le mura amiche da una Lucca formato "schiacciasassi" per 61-71. Una partita fisica, intensa, che ha visto i romagnoli lottare fino all’ultima goccia di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chemifarma Baskérs, l'ora della verità: al PalaGiorgini c’è Gara 2 contro Lucca Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoffQuaranta minuti per decidere una stagione, quaranta minuti per trasformare un sogno in realtà. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: I Baskérs cadono con l'onore delle armi: Lucca passa al PalaGiorgini, ma per Forlimpopoli è una stagione da record; Playoff Baskers, Lucca espugna Forlimpopoli. BASKET B INTERREGIONALE. Baskérs ko in Umbria ma sono già in salvoSconfitta agrodolce per i Baskérs Forlimpopoli, che sul campo di Valdiceppo cadono 84-82 (24-21; 46-32; 66-52; 78-78) dopo un tempo supplementare. Visti i contemporanei ko di Pesaro a Senigallia ... ilrestodelcarlino.it Rilancio Baskérs: battuta la capolista. Show di Vico e dell’americano DisibioBrillante successo per i Baskérs Forlimpopoli che, dopo Matelica, abbattono anche la capolista Porto Recanati, con il punteggio di 79-71 (27-36; 43-36; 63-57), bissando il successo dell’andata e ... ilrestodelcarlino.it I ragazzi di Coach Calzolari, cadono in casa delle V Nere. Partita combattuta fino alla fine, ma i gialloblù non riescono ad imporsi. Lunedì, sarà l’ultimo atto: al Pala SGR arriva Roseto! #andémburdél - facebook.com facebook