la pantera guarda avanti e getta le basi per il futuro

A tre turni dalla conclusione, la Lucchese si trova in testa alla classifica, con un vantaggio consistente rispetto alle avversarie. La squadra ha mantenuto l'imbattibilità e vanta la miglior difesa con soli 13 gol subiti, oltre a essere al secondo posto per numero di reti segnate con 40, un gol in meno rispetto al secondo classificato.

Il primato in solitudine della Lucchese, a tre giornate dalla fine, è certificato, per così dire, dai numeri: squadra imbattuta, miglior difesa con appena 13 gol al passivo, secondo miglior attacco con 40 gol, uno in meno rispetto a quello del Viareggio. Ora per avere la certezza matematica della promozione in serie D bisognerà aspettare il prossimo turno, in programma domenica il 12 aprile, quando al Porta Elisa arriverà il Perignano di Fanani, mentre saranno a confronto diretto per la conquista del secondo posto Viareggio e Zenith Prato sul terreno dello stadio dei Pini. Nonostante che il campionato sia fermo per due settimane per la pausa pasquale, in società si continua a lavorare alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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