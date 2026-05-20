I bambini piantano 24 alberi alla residenza anziani

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giardino della residenza anziani Sassoli di Lugo si è svolto un evento particolare che ha coinvolto bambini e anziani. I giovani partecipanti hanno piantato 24 alberi, lavorando insieme a persone più mature. Durante l’attività, i bambini e gli anziani si sono incontrati e si sono stretti la mano, mentre i bambini si sono armati di vanga e hanno sistemato i giovani alberi nel terreno. La giornata ha visto la collaborazione tra le due generazioni in un momento di cura e attenzione per l’ambiente.

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Un incontro speciale nel giardino della Casa residenza anziani Sassoli di Lugo: due generazioni si sono strette la mano attorno a una vanga e a un manipolo di giovani fusti. Non solo una mattinata dedicata al giardinaggio, ma un vero e proprio rito collettivo che ha trasformato il parco della struttura in un laboratorio a cielo aperto di educazione civica e ambientale. Nei giorni scorsi infatti la quotidianità della Cra è stata piacevolmente interrotta dall’energia degli alunni della classe 5B della scuola primaria Garibaldi, che insieme ai residenti hanno dato vita all’ iniziativa denominata ‘Mettiamo radici al Sassoli’. L’evento ha visto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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