Nel giardino della residenza anziani Sassoli di Lugo si è svolto un evento particolare che ha coinvolto bambini e anziani. I giovani partecipanti hanno piantato 24 alberi, lavorando insieme a persone più mature. Durante l’attività, i bambini e gli anziani si sono incontrati e si sono stretti la mano, mentre i bambini si sono armati di vanga e hanno sistemato i giovani alberi nel terreno. La giornata ha visto la collaborazione tra le due generazioni in un momento di cura e attenzione per l’ambiente.

Un incontro speciale nel giardino della Casa residenza anziani Sassoli di Lugo: due generazioni si sono strette la mano attorno a una vanga e a un manipolo di giovani fusti. Non solo una mattinata dedicata al giardinaggio, ma un vero e proprio rito collettivo che ha trasformato il parco della struttura in un laboratorio a cielo aperto di educazione civica e ambientale. Nei giorni scorsi infatti la quotidianità della Cra è stata piacevolmente interrotta dall’energia degli alunni della classe 5B della scuola primaria Garibaldi, che insieme ai residenti hanno dato vita all’ iniziativa denominata ‘Mettiamo radici al Sassoli’. L’evento ha visto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I bambini piantano 24 alberi alla residenza anziani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Transmigrated to a famine era and bullied She drives in a huge truck full of modern supplies!

Sullo stesso argomento

Anziani e studenti protagonisti del progetto"Mettiamo radici": alla residenza piantati 24 alberi per la comunitàMartedì 28 aprile alla Cra Sassoli di Lugo si è tenuto “Mettiamo Radici al Sassoli”, un progetto intergenerazionale che ha coinvolto ospiti della...

Lugo, 24 nuovi alberi: bambini e anziani insieme per il verde? Cosa scoprirai Come hanno collaborato bambini e anziani per questo progetto verde? Chi ha ideato il legame tra la scuola e la residenza? Perché la...

Arzachena, i bambini della Primaria piantano 50 alberelliNon era, ieri, la Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra in tutta Italia il 21 novembre, ma a maggior ragione assume rilevanza l’iniziativa di piantumazione di 50 piccoli alberi nell’area ... unionesarda.it