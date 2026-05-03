Anziani e studenti protagonisti del progetto Mettiamo radici | alla residenza piantati 24 alberi per la comunità

Martedì 28 aprile alla Cra Sassoli di Lugo si è tenuto “Mettiamo Radici al Sassoli”, un progetto intergenerazionale che ha coinvolto ospiti della struttura e alunni della scuola primaria in un momento condiviso di cura del verde e del territorio. Il progetto si inserisce nel più ampio programma.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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