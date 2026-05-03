A Lugo, un progetto ha portato alla piantumazione di 24 alberi, coinvolgendo bambini e anziani. La collaborazione tra le due fasce di età ha visto la partecipazione di studenti e residenti delle case di riposo in diverse fasi dell’installazione. L’iniziativa è nata da un accordo tra la scuola locale e la struttura per creare un legame tra giovani e anziani attraverso attività all’aperto.

? Cosa scoprirai Come hanno collaborato bambini e anziani per questo progetto verde?. Chi ha ideato il legame tra la scuola e la residenza?. Perché la Regione punta a piantare un albero per ogni cittadino?. Quali benefici psicologici derivano dal contatto tra giovani e anziani?.? In Breve Studenti Garibaldi e animatrici Cavina e Tabanelli hanno piantato alberi alla residenza Sassoli.. Il vivaio Fruttidoro di Faenza ha fornito le piante per l'evento del 28 aprile.. La Regione Emilia-Romagna punta a piantare 4,5 milioni di alberi entro il 2026.. Il piano regionale ha già messo a dimora 3,7 milioni di piante tra il 2020.. Il 28 aprile scorso, presso la residenza Cra Sassoli di Lugo, gli studenti della classe 5B della scuola primaria Garibaldi hanno piantato 24 nuovi alberi insieme agli ospiti della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lugo, 24 nuovi alberi: bambini e anziani insieme per il verde

Notizie correlate

In piazza a Lugo arrivano i nuovi alberi: parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuolePer rispettare i criteri agronomici, ogni elemento avrà una superficie permeabile delle dimensioni di uno stallo auto (12,5 mq) e un ampio spazio...

Nuovi alberi in viale Varese a Como, Patelli: "Intervento modello per il verde urbano"A Como, lungo Viale Varese, prende forma un intervento sul patrimonio arboreo che si distingue per qualità tecnica e attenzione agronomica.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Anziani e studenti protagonisti del progettoMettiamo radici: alla residenza piantati 24 alberi per la comunità; Mettiamo radici: anziani e alunni insieme per piantare 24 nuovi alberi nel segno della comunità; Hashish e marijuana griffate: arrestati due giovani di Lugo e Cesena. Denunciati altri due ragazzi.

Mettiamo radici: anziani e alunni insieme per piantare 24 nuovi alberi nel segno della comunitàSi è svolto martedì 28 aprile alla Cra Sassoli di Lugo Mettiamo Radici al Sassoli, un progetto intergenerazionale che ha coinvolto ospiti della struttura e alunni della scuola primaria in un momento ... ravennawebtv.it

Lugo non si ferma mai: ieri mattina la camminata sul canale dei Mulini (e gara delle Promesse di Romagna al parco delle Lavandaie) organizzata dalla Lughesina e ieri pomeriggio la pedalata del I Maggio organizzata da Consulta di Villa San Martino con Acli - facebook.com facebook