I 23 quartieri più fragili di Milano | Qui vivono oltre 24.400 minori E si concentrano gli svantaggi
A Milano, ci sono 23 quartieri considerati più fragili, dove risiedono oltre 24.400 minori. Questi quartieri presentano livelli di svantaggio più elevati rispetto ad altre zone della città. In alcune aree si concentrano problemi come basso reddito, servizi insufficienti e condizioni di vita difficili. La distribuzione di queste zone evidenzia disparità evidenti tra diverse parti della città. La presenza di minori in queste aree è significativa e rappresenta una parte importante della popolazione complessiva del territorio.
Milano – “I luoghi contano e continuano a fare la differenza. Vi sono zone delle nostre città dove si concentrano la povertà materiale, la povertà di lavoro e quella educativa”: torna a suonare il campanello d’allarme Save the Children, incrociando le mappe che dimostrano che i divari non ci sono solo tra un Nord e un Sud del Paese, ma anche all’interno della stessa città e spesso sono ancora più profondi. Milano inclusa. Qui sono state individuate 23 aree di disagio socioeconomico in ambito urbano (Adu) definite dall’Istat sulla base della concentrazione di fattori di fragilità socioeconomica ed educativa misurata attraverso un indice composito che incrocia diverse dimensioni di svantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO..
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