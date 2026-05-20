I 23 quartieri più fragili di Milano | Qui vivono oltre 24.400 minori E si concentrano gli svantaggi

A Milano, ci sono 23 quartieri considerati più fragili, dove risiedono oltre 24.400 minori. Questi quartieri presentano livelli di svantaggio più elevati rispetto ad altre zone della città. In alcune aree si concentrano problemi come basso reddito, servizi insufficienti e condizioni di vita difficili. La distribuzione di queste zone evidenzia disparità evidenti tra diverse parti della città. La presenza di minori in queste aree è significativa e rappresenta una parte importante della popolazione complessiva del territorio.

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