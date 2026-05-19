Oltre 24mila minori a Milano vivono in aree economicamente fragili il 29% non studia e non lavora | il report

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, più di 24.000 minori, pari al 12% dei ragazzi fino a 17 anni, vivono in zone considerate di disagio socioeconomico urbano. Tra questi, circa il 29% non frequenta la scuola né lavora. I dati sono stati raccolti in un report che analizza la distribuzione dei minori nelle diverse aree della città e mette in evidenza le condizioni di povertà e marginalità che coinvolgono una parte significativa della popolazione giovanile.

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Oltre un minore su dieci vive a Milano in un'area considerata di disagio socioeconomico urbano. Si tratta del 12% dei ragazzi fino a 17 anni residente in città, cioè 24.446 minori. In queste aree, il 35% delle famiglie vive in povertà relativa, il 29% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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