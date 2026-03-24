L’HPV test è un esame di screening che cerca la presenza del DNA di alcuni tipi di Papilloma virus ad alto rischio, cioè quelli più spesso associati allo sviluppo di lesioni precancerose e del tumore del collo dell’utero. A differenza del Pap test, che valuta se nelle cellule del collo dell’utero sono già comparse alterazioni, l’HPV test intercetta prima l’infezione da ceppi ad alto rischio. È uno dei motivi per cui, nelle persone sopra i 30 anni, l’HPV test è diventato lo strumento preferenziale nei programmi di screening organizzati: è più sensibile nel riconoscere chi potrebbe aver bisogno di controlli più ravvicinati. L'HPV test è simile al prelievo che viene effettuato col Pap test: si raccolgono cellule dal collo dell’utero durante una visita ginecologica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos’è l’HPV test e chi dovrebbe farlo

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