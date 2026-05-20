Housing sociale | CDP mobilità 5 miliardi con il fondo di fondi

La Cassa depositi e prestiti ha annunciato la mobilitazione di cinque miliardi di euro destinati all’housing sociale attraverso un fondo di fondi. La strategia si basa su quattro direttrici che definiscono il nuovo modello abitativo, indirizzando risorse e interventi specifici. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso il settore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di soluzioni abitative a prezzi accessibili e sostenibili. La scelta coinvolge diversi attori e strumenti finanziari, con un’attenzione particolare alle modalità di investimento e ai progetti di housing.

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? Domande chiave Come può un fondo di fondi generare 5 miliardi di euro?. Quali sono le quattro direttrici che guidano il nuovo modello abitativo?. Perché gli affitti saranno inferiori del 30% rispetto al mercato?. Come si integra la gestione dei servizi con quella degli immobili?.? In Breve 1,5 miliardi di CDP hanno mobilitato 36 fondi tramite 11 diverse SGR nazionali.. Modello esteso a student, senior e service housing con canoni ridotti del 30%.. Evento organizzato dalla Fondazione Stelline presso la sede di Assolombarda l'11 maggio.. Partecipazione di Lucia Albano, Emmanuel Conte e Alan Rizzi al panel di discussione..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Housing sociale: CDP mobilità 5 miliardi con il fondo di fondi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Coima, dal 2020 mobilitati 5 miliardi con fondo Impact per rigenerazione urbana Sullo stesso argomento Leggi anche: Rebuild 2026, Camerano (Cdp): "Service housing leva strategica per mobilità e lavoro" Taranto, fondi PNRR per l’housing sociale restituiti: scontro politicoTarantini Time QuotidianoNuovo fronte di polemica a Taranto sul tema dell’emergenza abitativa e dell’utilizzo delle risorse del PNRR. Rebuild 2026, Camerano (Cdp): Service housing leva strategica per mobilità e lavoro(Adnkronos) – Un tema importante riguarda il service housing, ovvero le persone che cercano una soluzione abitativa per potersi spostare per ragioni professionali. Lo ha dichiarato Simona Camerano, ... pianetagenoa1893.net REbuild 2026, CDP: è indispensabile un piano di finanziamento delle politiche abitative(Teleborsa) - L'Italia sperimenta dal 1998 l'assenza di un canale stabile per il finanziamento delle politiche abitative, in un contesto dove l'Europa ha invece attivato strumenti come InvestEU e i pr ... finanza.repubblica.it