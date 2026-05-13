A Riva del Garda si è parlato di service housing, un tema che riguarda le persone alla ricerca di soluzioni abitative temporanee per motivi di lavoro o mobilità. Durante l'incontro, sono stati evidenziati aspetti legati alla disponibilità di alloggi destinati a chi si sposta per ragioni professionali. La discussione si è concentrata sulle potenzialità di questa forma di sistemazione abitativa come leva strategica per il settore lavorativo e della mobilità.

Riva del Garda, 13 mag. (Adnkronos) - “Un tema importante riguarda il service housing, ovvero le persone che cercano una soluzione abitativa per potersi spostare per ragioni professionali”. Lo ha dichiarato Simona Camerano, responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), intervenendo al convegno ‘Rigenerazione urbana e politiche della casa: i circuiti europei e le operazioni a valore aggiunto', svoltosi nell'ambito della dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in corso fino al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Camerano (Cdp): "Service housing leva strategica per mobilità e lavoro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Federauto e AsConAuto: il service leva strategica per la crescita(Adnkronos) – Il service post-vendita rappresenta oggi una delle leve strategiche per la solidità economica delle concessionarie italiane e per la...

Rebuild 2026, Bonatta (Itas assicurazioni): “Housing e decarbonizzazione richiedono visione Esg integrata”(Adnkronos) – "Il panel a cui abbiamo partecipato è quello relativo all'aspetto della decarbonizzazione collegata non solo alla E di Environment, ma...

Temi più discussi: Rebuild 2026, Camerano (Cdp): Service housing leva strategica per mobilità e lavoro; Rebuild 2026, Gardelli (Provincia Trento): Urbanistica torni a occuparsi dell’abitare; Rebuild 2026, ass. Mazzoleni: Torino deve crescere senza diventare una città espulsiva.

Rebuild 2026, Camerano (Cdp): Service housing leva strategica per mobilità e lavoroLa responsabile scenari economici di Cdp, ‘serve offerta abitativa sostenibile per i giovani che si spostano per motivi professionali’ ... adnkronos.com

REbuild 2026: l’abitare al centro tra politiche, finanza, innovazione e sostenibilità(Teleborsa) - La questione abitativa è oggi una delle principali criticità socio-economiche europee e, per la prima volta, è entrata nell’agenda politica continentale. Negli ultimi anni, i costi dell’ ... finanza.repubblica.it