Taranto fondi PNRR per l’housing sociale restituiti | scontro politico

A Taranto torna al centro del dibattito pubblico la questione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati all’housing sociale, dopo che sono stati restituiti. La decisione ha acceso una nuova polemica politica, con diverse posizioni che si confrontano sulla gestione delle risorse e sulle priorità legate all’emergenza abitativa nella città. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza che siano state ancora trovate soluzioni condivise.

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Tarantini Time Quotidiano Nuovo fronte di polemica a Taranto sul tema dell’emergenza abitativa e dell’utilizzo delle risorse del PNRR. Al centro del dibattito la rinuncia, da parte dell’amministrazione comunale, al progetto “Housing First”, con la conseguente restituzione di un’anticipazione di 71mila euro già incassata e la perdita di un finanziamento complessivo pari a 710mila euro. Secondo quanto emerge dagli atti, le risorse erano destinate a interventi di housing sociale, tra cui il recupero di immobili inutilizzati, la creazione di alloggi temporanei e il sostegno a nuclei familiari in difficoltà. Il progetto, tuttavia, non sarebbe mai stato avviato.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, fondi PNRR per l’housing sociale restituiti: scontro politico Notizie correlate Settimana Santa di Taranto, scontro politico sulla candidatura UnescoTarantini Time QuotidianoPolemica in Consiglio comunale a Taranto dopo il voto contrario della maggioranza sulla mozione relativa alla valorizzazione... Taranto, scontro politico sul CIS: Lazzàro attacca il vicesindaco GiornoTarantini Time QuotidianoNuovo scontro politico a Taranto sul tema del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Taranto, ecco le ristrutturazioni per gli alloggi popolari: la mappa degli interventi; Costruire e ricostruire, la sfida delle città del Sud; ASL Taranto, attive tre nuove risonanze magnetiche: esami più veloci del 35% e diagnosi di precisione; ASL Taranto potenzia la diagnostica con tre nuovi macchinari. Roma ha speso il 49% dei fondi Pnrr per nuovi bus, tramvie e piste ciclabiliLo certifica la relazione al 31 gennaio 2026 prodotta dalla commissione speciale Pnrr presieduta da Giovanni Caudo ... romatoday.it Nuovi alloggi per studenti. Fondi Pnrr per 600 milioni. Contributi a fondo perdutoCassa Depositi e Prestiti in convenzione con il Ministero dell’Università e Ricerca. Bando rivolto a soggetti pubblici e privati. Fino a 20mila euro per ogni letto creato. Domande entro il 29 giugno. lanazione.it Luca Lazzàro attacca: “Taranto perde fondi per l’emergenza casa” Il consigliere di Fratelli d’Italia: “È il segnale dell’incapacità amministrativa della maggioranza” - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 17:27 08/05/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Pescara CODA di 2 km per lavori tra Fermo e Grottammare dal km 286 x.com