Hosseini Iqbal, 33 anni, originario del Bangladesh e impiegato a Maranello, si trovava a passeggiare nel centro di Modena sabato pomeriggio, quando un’auto guidata da un uomo è piombata a folle velocità nella zona. La vettura ha investito diverse persone, tra cui Iqbal, che ha subito gravi ferite. La scena si è svolta in un momento di normale afflusso di cittadini, prima che l’incidente alterasse la tranquillità della zona. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

Hosseini Iqbal, 33 anni, dal Bangladesh, impiegato in un’azienda di Maranello, sabato pomeriggio a Modena stava passeggiando in centro quando l’irruzione a folle corsa dell’auto guidata da Salim El Koudri ha cambiato per sempre anche la sua vita. Ha assistito alle fasi concitate in cui Luca Signorelli tentava di bloccare il 31enne e non ha esitato a intervenire. È lui il ragazzo che ha bloccato per primo la mano di Salim che brandiva il coltello. All’Italia Hosseini chiede solo un regalo: potersi riunire con la sua famiglia che si trova ancora nel Paese d’origine. Nel filmato – diventato virale – dei drammatici momenti della fuga di El Koudri, Hosseini è il ragazzo in giacca blu che ferma El Koudri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hosseini Iqbal, tra gli eroi della tragedia: "Vorrei portare qui la mia famiglia, aiutatemi"

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