Hosseini Iqbal tra gli eroi della tragedia | Vorrei portare qui la mia famiglia aiutatemi

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hosseini Iqbal, 33 anni, originario del Bangladesh e impiegato a Maranello, si trovava a passeggiare nel centro di Modena sabato pomeriggio, quando un’auto guidata da un uomo è piombata a folle velocità nella zona. La vettura ha investito diverse persone, tra cui Iqbal, che ha subito gravi ferite. La scena si è svolta in un momento di normale afflusso di cittadini, prima che l’incidente alterasse la tranquillità della zona. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Hosseini Iqbal, 33 anni, dal Bangladesh, impiegato in un’azienda di Maranello, sabato pomeriggio a Modena stava passeggiando in centro quando l’irruzione a folle corsa dell’auto guidata da Salim El Koudri ha cambiato per sempre anche la sua vita. Ha assistito alle fasi concitate in cui Luca Signorelli tentava di bloccare il 31enne e non ha esitato a intervenire. È lui il ragazzo che ha bloccato per primo la mano di Salim che brandiva il coltello. All’Italia Hosseini chiede solo un regalo: potersi riunire con la sua famiglia che si trova ancora nel Paese d’origine. Nel filmato – diventato virale – dei drammatici momenti della fuga di El Koudri, Hosseini è il ragazzo in giacca blu che ferma El Koudri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

hosseini iqbal tra gli eroi della tragedia vorrei portare qui la mia famiglia aiutatemi
© Ilrestodelcarlino.it - Hosseini Iqbal, tra gli eroi della tragedia: "Vorrei portare qui la mia famiglia, aiutatemi"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Jason Momoa, le Hawaii travolte dall’alluvione: «Ho portato via la mia famiglia, ma ora sono qui per aiutare gli altri»Tantissimi coloro che sono scesi in strada per dare una mano ai soccorritori e a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione e tra di loro c’è anche...

Genoa, De Rossi esce allo scoperto sul suo futuro: «Non faccio promesse ma qui sto bene e vorrei portare il club in Europa. Ho parlato con Sucu»Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

hosseini iqbal hosseini iqbal tra gliModena, l’eroe che ha fermato il coltello di El Koudri chiede il ricongiungimento familiareHosseini Iqbal ha 33 anni, viene dal Bangladesh, lavora a Maranello: nel pomeriggio di sabato ha disarmato l’aggressore che stava per colpire Signorelli dopo ... bologna.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web