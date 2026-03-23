Tantissimi coloro che sono scesi in strada per dare una mano ai soccorritori e a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione e tra di loro c’è anche forse l’hawaiano più noto degli ultimi tempi: Jason Momoa. L’attore, originario di Honolulu, sta documentando tramite social la situazione drammatica di queste ore, che ha coinvolto in parte anche la sua famiglia, costretta ad abbandonare la propria abitazione situata in una rinomata zona costiera a nord nell’isola Oahu, la più popolosa dell’arcipelago, nota per ospitare la capitale ed essere una meta molto ambita dai surfisti. «È saltata la corrente e ho portato via la mia famiglia dalla North... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jason Momoa, le Hawaii travolte dall’alluvione: «Ho portato via la mia famiglia, ma ora sono qui per aiutare gli altri»

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Temi più discussi: Jason Momoa ha dovuto evacuare la sua casa alle Hawaii dopo le inondazioni: Siamo al sicuro; Le Hawaii distrutte delle inondazioni. Jason Momoa costretto ad evacuare la sua casa; Jason Momoa e la sua famiglia sono fuggiti dalla proprietà a causa della devastante tempesta alle Hawaii: ora siamo al sicuro.; Jason Momoa e la sua famiglia sono fuggiti dalla loro proprietà a causa di una tempesta devastante alle Hawaii.

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