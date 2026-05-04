Nella serata di domenica, la Serie A1 di hockey pista ha visto qualificarsi alle semifinali anche la squadra di Bassano, mentre Valdagno e Monza si sono affrontate in una gara decisiva per proseguire nella competizione. Le partite di playoff, in particolare le sfide di ritorno dei quarti di finale, hanno portato a risultati che stabiliscono le squadre qualificate o a ulteriori incontri necessari per definire le semifinali.

La domenica sera della Serie A1 di hockey pista, in materia di playoff (nello specifico ulteriori gare -2 dei quarti di finale), regalano gol, emozioni e verdetti certi o da rimandare al prossimo atto. Battendo 1-5 in trasferta il Novara, Bassano si è preso il secondo e decisivo punto per staccare il pass verso le semifinali tricolore dove andrà a sfidare quel Lodi che ieri ha definitivamente superato il CGC Viareggio. Tutto rinviato alla “bella” invece fra Valdagno e Monza: veneti capaci di imporsi 2-3 in Brianza e ora con la gara -3 da disputarsi in casa mercoledì 6 maggio. Chi passa si trova poi contro il Trissino. Di seguito i tabellini, i risultati e il calendario delle prossime partite in programma nei playoff della Serie A1 del campionato italiano di hockey su pista.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla “bella”

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