Hockey ghiaccio | l’Italia cade ancora ai Mondiali la Svizzera e la Svezia passeggiano

Nella giornata dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio, la squadra italiana ha subito un'altra sconfitta, mentre le avversarie svizzere e svedesi hanno ottenuto vittorie nette. La Nazionale italiana ha affrontato una serie di incontri senza riuscire a ottenere risultati positivi, confermando un rendimento difficile in questa fase del torneo. Le partite si sono svolte tra alti e bassi, con le altre nazionali che hanno prevalso con ampio margine. La competizione continua con altre sfide in programma nel torneo.

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