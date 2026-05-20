Hockey ghiaccio | l’Italia cade ancora ai Mondiali la Svizzera e la Svezia passeggiano
Nella giornata dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio, la squadra italiana ha subito un'altra sconfitta, mentre le avversarie svizzere e svedesi hanno ottenuto vittorie nette. La Nazionale italiana ha affrontato una serie di incontri senza riuscire a ottenere risultati positivi, confermando un rendimento difficile in questa fase del torneo. Le partite si sono svolte tra alti e bassi, con le altre nazionali che hanno prevalso con ampio margine. La competizione continua con altre sfide in programma nel torneo.
Si conclude un’altra giornata difficile per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata come sappiamo ai Campionati Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio. Nonostante una buona performance gli azzurri hanno infatti perso la sfida contro la Repubblica Ceca, passata per 3-1, rimanendo così a quota zero in classifica appaiata alla Danimarca (che domani giocherà con la Slovacchia). Ma come sono andati gli altri incontri? I cechi grazie al successo maturato contro il Blue Team attualmente guardano tutti dall’alto con 10 punti, uno in più del Canada secondo classificato. In serata si è poi disputata la seconda disputa valevole per il raggruppamento B, che ha visto la Svezia travolgere la Slovenia per 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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