Hockey ghiaccio femminile la classifica dell’Italia ai Mondiali | promozione ancora possibile con le azzurre

Durante i Mondiali di prima divisione di hockey ghiaccio femminile, l’Italia ha subito la prima sconfitta nel torneo, perdendo contro la Francia dopo una partita terminata ai shoot-out con il punteggio di 2-3. La squadra aveva precedentemente battuto Norvegia e Slovacchia, rispettivamente con i punteggi di 2-1 e 6-4. La classifica permette ancora alle azzurre di sperare nella promozione. La gara si è giocata sul ghiaccio di Budapest.

L’Italia ha conosciuto la prima sconfitta ai Mondiali di prima divisione (gruppo A) di hockey ghiaccio femminile: dopo le belle vittorie contro la Norvegia (2-1) e la Slovacchia (6-4), le azzurre si sono dovute inchinare alla Francia sul ghiaccio di Budapest, perdendo agli shoot-out (2-3). La nostra Nazionale resta in testa alla classifica con 7 punti con una sola lunghezza di vantaggio nei confronti della Slovacchia e della Francia, mentre l’Ungheria si trova a quota 5, seguita da Norvegia (3) e Cina (0). Soltanto la prima classificata al termine di questo raggruppamento si meriterà la promozione ai Mondiali Top Division della prossima...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, la classifica dell’Italia ai Mondiali: promozione ancora possibile con le azzurre Hockey femminile, l'intervista a Nadia Mattivi dopo la vittoria sul Giappone | Milano-Cortina 2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell’Italia: azzurre in testa con la Svezia!L’Italia ha offerto una prestazione maiuscola all’esordio nel torneo di hockey ghiaccio femminile nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Finlandia vs Canada - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Slovacchia, orario e dove vederla in streaming; Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia batte la Slovacchia 6-4: è in cima alla Division I. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out. Ma la promozione resta alla portataArriva la prima sconfitta per l'Italia ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Nel terzo impegno della ... oasport.it Hockey ghiaccio, doccia fredda per l’Italia. Mondiale finito per Matilde FantinLa Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio dovrà giocare le ultime tre partite del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026 senza una delle ... oasport.it FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. . Ad un mese esatto dall'inizio dei Campionati Mondiali di Hockey su Ghiaccio, la nostra squadra nazionale si riunisce di nuovo dopo la pausa olimpica. Il primo goal segnato durante i giochi è stato quello di Luc - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, doccia fredda per l’Italia. Mondiale finito per Matilde Fantin - x.com