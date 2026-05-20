Ho vissuto in una bolla non immaginavo le prime parole di Mussolini dopo la vittoria del GFVIP

Alessandra Mussolini ha vinto la finale del Grande Fratello Vip 2026, conclusasi negli ultimi minuti. Durante l’intervista successiva alla vittoria, ha detto di aver vissuto in una bolla e di non averla immaginata. La finale ha visto una gara serrata tra i concorrenti, con l’esito deciso all’ultimo momento. La vittoria ha suscitato reazioni tra i telespettatori e i media, senza ulteriori dettagli sul percorso nel reality.

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