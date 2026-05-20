Ho vissuto in una bolla non immaginavo le prime parole di Mussolini dopo la vittoria del GFVIP
Alessandra Mussolini ha vinto la finale del Grande Fratello Vip 2026, conclusasi negli ultimi minuti. Durante l’intervista successiva alla vittoria, ha detto di aver vissuto in una bolla e di non averla immaginata. La finale ha visto una gara serrata tra i concorrenti, con l’esito deciso all’ultimo momento. La vittoria ha suscitato reazioni tra i telespettatori e i media, senza ulteriori dettagli sul percorso nel reality.
Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026 al termine di una finale rimasta aperta fino agli ultimi minuti. Nella puntata conclusiva condotta da Ilary Blasi su Canale 5, la concorrente ha superato al televoto finale Antonella Elia, ottenendo il 56% delle preferenze del pubblico. La proclamazione è arrivata all’1,47, dopo una lunga attesa in studio e il tradizionale spegnimento delle luci della casa. Accanto alla conduttrice erano presenti anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, protagoniste dell’edizione insieme ai concorrenti che hanno animato il reality nelle ultime nove settimane. Durante gli ultimi istanti prima del verdetto, Alessandra Mussolini è apparsa visibilmente emozionata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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