Dopo aver lasciato il reality show, Nicolò Brigante ha pronunciato alcune parole, riconoscendo di aver commesso degli errori. Durante la sua partecipazione, l’ex tronista di un programma di incontri non si è distinto per atteggiamenti forti o polemici, rimanendo piuttosto ai margini delle dinamiche del gioco. La sua presenza nel reality si è caratterizzata per una certa apatia, senza coinvolgimenti significativi con gli altri concorrenti.

Nicolò Brigante è stato tra i protagonisti incolore di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del gioco a causa forse del suo carattere poco polemico. Nell'ultima puntata, l'uomo ha deciso di abbandonare il programma, lamentando la mancanza della sua famiglia nonostante l'arrivo della madre nella Casa per fargli cambiare idea. In queste ore, Nicolò Brigante ha rotto il silenzio in merito alla sua uscita dal Grande Fratello Vip pubblicato un messaggio nel suo profilo social. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere: "Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, prime parole di Nicolò Brigante dopo l’abbandono: “Ho sbagliato…”

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