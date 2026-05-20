GF VIP trionfa Alessandra Mussolini | Sono felicissima perché abbiamo vissuto in una bolla e non potevo sapere dove sarei arrivata

Da 361magazine.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini si è aggiudicata la vittoria al Grande Fratello Vip 2026, battendo Antonella Elia dopo settimane di sfide e confronti. La nipote di un’icona del cinema ha dichiarato di essere molto felice, spiegando di aver vissuto in una sorta di bolla durante tutto il percorso nel reality. La competizione tra le due si è svolta sia all’interno che all’esterno della Casa, con il pubblico chiamato a esprimere le proprie preferenze nel corso della trasmissione.

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Alessandra Mussolini vince il GF VIP 2026. La nipote di Sophia Loren, l’ex politica dalla favela eloquente scalza dalla corsa alla vittoria Antonella Elia, con la quale si è contesa gradimenti fuori e nella Casa, in questi ultimi mesi. Il primo abbraccio, al momento del verdetto finale va alla sua Lucia, la concorrente con la quale ha creato quasi un rapporto madre-figlia nel reality. “Sono felicissima, perché sono vissuta in una bolla e non potevo sapere dove sarei arrivata”, commenta a caldo Mussolini. La mattatrice dell’edizione non si è risparmiata nonostante le critiche. Durante il percorso, la Mussolini ha mostrato un lato inedito rispetto all’immagine istituzionale che il pubblico conosceva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Grande Fratello VIP, Alessandra Mussolini torna alla carica

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