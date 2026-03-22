Leonardo Fabbri deluso | Ho sbagliato il riscaldamento ho cambiato le scarpe… Non sono uomo da indoor

Leonardo Fabbri si è presentato ai Mondiali Indoor 2026 con alte aspettative, confidando nelle sue prestazioni, ma ha concluso la gara deludendo le sue aspettative. Il campione ha ammesso di aver commesso errori nel riscaldamento e di aver cambiato scarpe prima della competizione. Ha dichiarato di non essere adatto alle gare indoor, lasciando intendere che la sua prestazione non è stata all’altezza delle sue ambizioni.

Leonardo Fabbri si era presentato con grandissime ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (22.50 metri a Stellenbosch, all’aperto) e di una vittoria nel World Indoor Tour, senza dimenticarsi del successo agli Assoluti e di una serie di solide misure che lasciavano presagire alla possibilità di battagliare per le medaglie e per il titolo sulla pedana di Torun. In Polonia, invece, il toscano è incappato in una brutta contro prestazione, non la prima quando si presenta da favorito a un evento, soprattutto in sala. L’azzurro non è andato oltre la poco brillante misura di 20.92 metri (raggiunti al quinto tentativo) e ha chiuso in settima posizione nella gara vinta dal neozelandese Tom Walsh con un riscontro tutt’altro che irraggiungibile (21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leonardo Fabbri deluso: “Ho sbagliato il riscaldamento, ho cambiato le scarpe… Non sono uomo da indoor” Articoli correlati Leggi anche: Dopo le polemiche, lo youtuber Ale Della Giusta ammette: «Ho sbagliato, ho finto tutto. Ecco perché l’ho fatto» Leggi anche: Omicidio Samarate: “Ho sbagliato”, l’uomo confessa e ferito da taser. Una selezione di notizie su Leonardo Fabbri Mondiali atletica: delude Fabbri, chiude settimo nel pesoDelusione per Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. L'azzurro chiude settimo nella finale del peso maschile dove era uno dei favoriti alla vittoria finale. L'atleta toscano non è an ... ansa.it Quando Leonardo Fabbri oggi in tv, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streamingLeonardo Fabbri punta ad un risultato di prestigio nella finale secca (non si sono disputati turni preliminari) del getto del peso in programma stamattina ... oasport.it