Jerry Calà ha raccontato di aver avuto paura dell’insuccesso, motivo che ha contribuito alla fine della sua relazione con Mara Venier. Ha anche descritto un incidente grave che lo ha costretto a passare sette anni in sedia a rotelle, un’esperienza che lo ha profondamente segnato. A proposito di Cortina, ha ricordato come negli anni Ottanta fosse un luogo per giovani, mentre oggi molti locali sono stati chiusi e i giovani preferiscono frequentare bar e fare aperitivi.

Cortina negli anni Ottanta era “ un paese per giovani, oggi mi sembra lo sia un po’ meno. Hanno chiuso molti locali, i ragazzi ci sono ma vanno più nei bar, fanno aperitivi. Negli anni Ottanta e Novanta c’erano un sacco di localini, piano bar, discotechine, addirittura locali che aprivano alle due di notte per mangiare. Quella cosa si è persa, non so se sia un bene o un male “. Chi lo racconta? Jerry Calà che proprio nella cittadina di montagna ha premiato come giurato Bratiska di Gregorio Mattiocco al Cortinametraggio e ha rilasciato, con l’occasione, una lunga intervista al Corriere. La storia, quella di Calà, è fatta di gavetta (“i Gatti di Vicolo Miracoli, il Derby tutte le sere e grandi artisti a insegnarci come Cochi e Renato, Jannacci, Villaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto paura dell’insuccesso, uno dei motivi per cui ci siamo lasciati con Mara Venier. Poi un incidente quasi mortale, con sette anni in sedia a rotelle, mi ha cambiato”: così Jerry Calà

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