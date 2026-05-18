Nicolas Winding Refn torna con Her Private Hell ecco il trailer del film!

Oggi a Cannes 2026 viene presentato il nuovo lungometraggio del regista danese, intitolato Her Private Hell. Il film vede come protagonisti l’attrice Sophie Thatcher e l’attore Charles Melton. La presentazione si svolge durante una giornata dedicata alle anteprime dei film in concorso. Refn torna sul grande schermo con questa pellicola, che ha già un trailer diffuso pubblicamente. La pellicola è stata realizzata negli ultimi mesi e sarà distribuita nelle sale italiane nelle prossime settimane.

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Il regista presenterà nella giornata di oggi a Cannes 2026 il nuovo lungometraggio con protagonisti Sophie Thatcher e Charles Melton. Il thriller Her Private Hell, che segna il ritorno alla regia di Nicolas Winding Refn, verrà presentato oggi al Festival di Cannes e, nell'attesa, online è stato condiviso il primo trailer. Il progetto, come svelato da NEON presentando le immagini inedite, verrà distribuito nelle sale americane a partire dal 24 luglio. Cosa racconterà il film di Refn La storia raccontata in Her Private Hell è composta da numerose storyline. Tutti gli eventi sono però ambientati in una metropoli del futuro. Un gruppo di attrici sta arrivando in un hotel lussuoso dove dovrebbe essere girato un film in stile Barbarella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nicolas Winding Refn torna con Her Private Hell, ecco il trailer del film! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Death Stranding 2 On The Beach Walkthrough Gameplay Part 4 - Giant BT Boss Fight - (PC Gameplay) Sullo stesso argomento Her Private Hell: cosa sappiamo del nuovo thriller di Nicolas Winding Refn in programma a CannesSophie Thatcher, avvolta dalle luci al neon, occhieggia nella prima immagine del nuovo thriller del regista danese, che verrà presentato in anteprima... Cannes, il ritorno di Refn: tra neon e oscurità Her Private Hell? Cosa sapere Nicolas Winding Refn presenta Her Private Hell fuori concorso al Festival di Cannes il 12 maggio. Trailer per Her Private Hell, il nuovo di Nicolas Winding Refn, con Sophie Thatcher e Charles Melton reddit Nicolas Winding Refn torna con Her Private Hell, ecco il trailer del film!Il regista presenterà nella giornata di oggi a Cannes 2026 il nuovo lungometraggio con protagonisti Sophie Thatcher e Charles Melton. movieplayer.it 'Her Private Hell': Nicolas Winding Refn torna a Cannes con il suo nuovo thrillerIl visionario regista danese Nicolas Winding Refn si prepara a presentare in anteprima mondiale il suo attesissimo nuovo film, Her Private Hell, al prestigioso Festival di Cannes. La pellicola, un ... it.blastingnews.com