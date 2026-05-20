Helena Prestes reunion con un ex gieffino | Il posto giusto

Helena Prestes si prepara a tornare in televisione come concorrente del primo episodio di The Fifty, il nuovo reality di Amazon Prime Video. La modella brasiliana ha recentemente incontrato un ex partecipante del Grande Fratello, con cui ha condiviso alcune parole sulla loro relazione. La sua presenza in questa nuova produzione rappresenta un ritorno nel mondo dello spettacolo, dopo aver attirato l’attenzione del pubblico in passato. La partecipazione di Prestes è stata annunciata pochi giorni fa, suscitando curiosità tra gli appassionati del genere.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico. La modella brasiliana tornerà tra pochi giorni nelle case degli italiani come concorrente della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Nel frattempo, la donna continua la sua vacanza lavoro in America tra casting e dirette social coi suoi utenti. In queste ore, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per una reunion con ex gieffino, che aveva condiviso con lei l'esperienza al Grande fratello 2024. Tutto è iniziato quando la compagna di Javier Martinez ha postato un reel nel suo profilo Instagram riguardante il suo soggiorno avvenuto in Toscana e più precisamente nell'agriturismo di Luca Calvani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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HELENA PRESTES riunita con JAVIER MARTINEZ in hotel

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