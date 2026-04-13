Recentemente, sono emerse alcune dichiarazioni di Javier Martinez riguardo alla relazione con Helena Prestes, entrambe partecipanti all’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Martinez ha condiviso dettagli sulla loro storia, aprendo un nuovo capitolo sulle dinamiche tra i due durante il reality. La coppia si è formata nel corso del programma, attirando l’attenzione dei media e dei fan.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nell'ultimo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini sui teleschermi di Canale 5. Lo schiacciatore argentino della Terni volley academy e la modella influencer stanno insieme da ormai un anno. In queste ore, il 31enne di Cordoba ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok dove erano collegati quasi 7 mila urenti. In questo frangente, l'uomo ha raccontato un retroscena sulla storia d'amore con Helena Prestes, rispondendo ad una domanda di un utente. A chi gli chiedeva se fosse geloso, Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: "Direi di sì, non voglio nascondermi dietro ad un dito.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: cosa ha detto l’ex gieffino

Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazione bollente: cosa ha detto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono indubbiamente una delle coppie più seguite sui social in questo momento.

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JAVIER MARTINEZ: RINASCITA DOPO IL GRANDE FRATELLO!

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Le carriere di Helena Prestes e Javier Martinez sono in forte ascesa, e anche per questo motivo stanno aumentando gli impegni che li tengono lontani per periodi più o meno lunghi. Questo weekend, ad esempio, la modella sarà impegnata in Spagna con pr - facebook.com facebook