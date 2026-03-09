Luca Calvani, ex concorrente del Grande Fratello 2024, ha pubblicamente scritto un messaggio di auguri per Helena Prestes. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, che hanno commentato il gesto sui social. La sua presenza nel reality ha mantenuto viva l’attenzione intorno alla sua figura, mentre l’augurio per Prestes ha generato discussioni tra gli utenti.

I protagonisti del Grande Fratello continuano a far parlare di loro. Tra questi vi è Luca Calvani, che ha partecipato all'edizione andata in onda nel 2024. Proprio l'attore e scrittore toscano ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram dove ha risposto a qualche curiosità da parte dei fans. In particolare, il pratese è tornato a parlare di Helena Prestes, con il quale ha stretto un importante legame di amicizia nel corso del reality show targato Mediaset. Un utente ha domandato a Luca Calvani se fosse felice che l'influencer brasiliana avesse realizzato il suo sogno ovvero quello di comprarsi una casa tutta sua. Di qui, è arrivata la risposta dell'attore toscano che ha scritto sui social: "Quando le persone a cui voglio bene realizzano i loro desideri sono sempre felice per loro e con loro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino e il bellissimo augurio per Helena Prestes: cosa ha scritto

Articoli correlati

Javier Martinez e quel gesto per Helena Prestes che ha emozionato i fans: cosa ha fattoJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato una grande popolarità.

Kostic manda un messaggio ai tifosi della Juve: l’augurio del serbo per un felice Natale. Cosa ha scritto – FOTOTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Contenuti e approfondimenti su Helena Prestes

Temi più discussi: Ex gieffina copia Helena Prestes: presa una decisione sui social; Javier Martinez nuovo progetto in arrivo per l’ex gieffino | l’annuncio; Spolverato e Lucia Ilardo fanno discutere: addio Shaila e soffiata di Rosario; Javier Martinez strega il pubblico: la reazione divertente di Helena Prestes.

Javier Martinez strega il pubblico: la reazione divertente di Helena PrestesJavier Martinez è stato tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2024. In queste ore, il pallavolista argentino ha stregato il pubblico in una ... ilsipontino.net

Ex gieffino, rivelazione inedita su Helena Prestes e Javier Martinez: E’ difficile…Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti ... ilsipontino.net

"Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani" Helena Prestes ha comprato casa a Lecco realizzando finalmente il suo sogno Congratulazioni #HelenaPrestes #nuovacasa #lecco #JavierMartinez #nuoviinizi - facebook.com facebook

L’abbraccio tra Helena Prestes e Javier Martinez e papà Orso #helenaprestes #javiermartinez x.com