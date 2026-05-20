Harry e Meghan otto anni di matrimonio | festa in casa con torta e pinguini di legno

Il 19 maggio 2025, Harry e Meghan Markle hanno festeggiato otto anni di matrimonio con un evento riservato alla famiglia, pubblicato sui social media. La celebrazione si è svolta in casa, con una torta e pinguini di legno come decorazioni. La coppia ha condiviso alcune immagini dell’occasione su Instagram, senza indicare dettagli aggiuntivi sul ricevimento o su eventuali altri partecipanti. La data segna un traguardo importante per i coniugi, che hanno mantenuto un profilo riservato durante tutto il tempo.

Otto anni insieme, tra alti e bassi, ma sempre con lo sguardo rivolto alla famiglia. Il 19 maggio 2025 il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato l’anniversario di nozze con un festeggiamento domestico condiviso su Instagram. Niente evento pubblico, ma storie Instagram che mostrano l’atmosfera intima di casa a Montecito. Sul profilo di Meghan è apparsa una torta decorata al centro del tavolo, circondata da candele e da una piccola statua in legno raffigurante due pinguini. Un dettaglio che non è passato inosservato: la scelta richiama il costume da pinguino indossato dai duchi all’inizio del loro rapporto, per annunciare le nozze nel 2017. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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