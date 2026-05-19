Harry e Meghan celebrano l’ottavo anniversario di nozze. La Duchessa di Sussex ha condiviso alcuni scatti sui social media, senza fornire dettagli aggiuntivi. Le immagini mostrano momenti condivisi nel corso degli anni, ma non sono stati comunicati commenti ufficiali o spiegazioni sulle scelte fotografiche. L’annuncio arriva in un periodo di attenzione mediatica sulla coppia, senza che siano stati annunciati eventi pubblici o ulteriori dettagli riguardo alla celebrazione.

Harry e Meghan festeggiano l'ottavo anno di matrimonio: la Duchessa di Sussex ha pubblicato sui social una carrellata di scatti del grande giorno svelando dettagli mai resi noti prima d'ora 8 anni di matrimonio festeggiati sui social con una carrellata di scatti inediti delle nozze. Harry e Meghanil 19 maggio del 2018 hanno scelto di unirsi per sempre e proprio oggi ricorre un anniversario che sa di scoop. Per la prima volta in così tanto tempo, la Duchessa di Sussex ha deciso di pubblicarealcune foto della celebrazione. Si tratta di scatti mai diffusi prima d’ora ed è così che i più curiosi si sono fatti subito attenti. In occasione del loro ottavo anniversario di nozze, i Sussex e in particolareMeghan Markle pubblicano sui social alcuni scatti inediti del matrimonio a Windsor. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Harry e Meghan, 8 anni di matrimonio e scatti che raccontano ciò che non si è mai saputo

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Harry And Meghans Marriage Is In The TOILET' | The Point Of NO RETURN

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