I due sposini hanno scelto di festeggiare il loro anniversario con un regalo simbolico: una statuetta raffigurante due pinguini abbracciati. La giornata è passata senza particolari eventi pubblici, ma ha segnato un momento di festa privata per la coppia. La celebrazione arriva in un periodo in cui si sono susseguite voci di tensioni tra loro, e sembra essere servita anche a mettere a tacere alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

L ’anniversario di matrimonio celebrato ieri ha offerto a Harry e Meghan l’opportunità di mettere fine una volta per tutte alle voci di crisi che li perseguitano da mesi. I due video postati brevemente dalla Markle sul suo profilo Instagram hanno mostrato ai suoi fans uno scorcio dei festeggiamenti avvenuti in famiglia, nella cucina dei Sussex a Montecito, in California. Protagonisti anche i piccoli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 il mese prossimo, che hanno ascoltato la storia di come si sono conosciuti mamma e papà. Complici una torta speciale e un regalo particolarmente simbolico. Harry e Meghan festeggiano 8 anni di nozze. Il regalo? Le foto inedite del royal wedding X La torta delle nozze dei Sussex. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Harry e Meghan hanno festeggiato l’anniversario delle nozze regalandosi una statuetta di pinguini abbracciati, simbolo di amore eterno

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