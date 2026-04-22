Sul lago Maggiore, due anni dopo il naufragio del battello “Goduria”, emergono nuove evidenze che mettono in discussione la versione ufficiale dell’incidente causato dal maltempo. Il Mossad ha reso pubbliche informazioni che suggeriscono un’ipotesi diversa, smentendo le cause naturali finora indicate. Queste rivelazioni si aggiungono alle indagini in corso, senza ancora portare a conclusioni definitive.

Spunta una clamorosa rivelazione nella vicenda del naufragio del battello “Goduria” di due anni fa, sul lago Maggiore. Uno degli israeliani a bordo era – come si sospettava – un agente dei Servizi segreti israeliani. Quello che non so sapeva è che lavorava a un’operazione contro l’Iran e potrebbe esserci questa “missione” alla base dell’incredibile naufragio, avvenuto nel corso di una bufera. Lo ha rivelato ieri a Tel Aviv, in occasione della Giornata dedicata ai caduti in guerra, il direttore del Mossad David Barnea. Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, “le operazioni guidate dall’ufficiale M. – ha detto Barnea durante la cerimonia – combinavano creatività, astuzia e tecnologia e hanno influenzato in modo significativo il successo della campagna contro l’Iran.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ombra dell’Iran sul naufragio degli “007” sul Lago Maggiore: il Mossad smonta la tesi dell’incidente dovuto al meteo

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Il caso del naufragio del battello “Gooduria” sul lago Maggiore, il 28 maggio del 2023, aveva tutti i contorni di una spy story. A partire dal profilo dei 23 ospiti a bordo, 22 dei quali erano agenti dei servizi segreti. Persero la vita in tre (due italiani, Claudio Alonzi - facebook.com facebook

La barca dei servizi segreti affondata nel lago Maggiore, il Mossad rompe il silenzio: «Attività di spionaggio con l’Italia e anti-Iran» @Corriere x.com