Adrian Newey ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dell’AMR26, sottolineando che potrebbe causare danni permanenti ai piloti. A pochi giorni dal primo Gran Premio stagionale a Melbourne, le sue dichiarazioni evidenziano i problemi tecnici affrontati dall’Aston Martin in Formula 1. Le parole del progettista britannico mettono in luce le criticità di una vettura in fase di debutto.

A pochi giorni dal debutto stagionale a Melbourne, in occasione del GP d’Australia, le parole di Adrian Newey hanno fatto emergere tutta la gravità della situazione tecnica che sta attraversando l’Aston Martin in F1. Il responsabile del progetto della nuova monoposto, AMR26, non ha nascosto le difficoltà durante il confronto con i media a Melbourne, descrivendo una vettura messa a dura prova dalle vibrazioni generate dalla power unit Honda. Il primo allarme lanciato da Newey riguarda l’impatto delle vibrazioni sulla struttura stessa della monoposto. Le oscillazioni prodotte dal motore stanno infatti provocando una serie di problemi inattesi, con componenti che non riescono a resistere allo stress meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adrian Newey lancia l’allarme: “L’AMR26 può provocare danni permanenti ai piloti”

Aston Martin svela la nuova livrea della AMR26 firmata Adrian NeweyLa AMR26 si pone come gestione di una nuova generazione di monoposto, inaugurando una filosofia integrata in cui telaio, power unit e aerodinamica...

Aston Martin AMR26: ecco perché l'auto di Adrian Newey sembra davvero originaleTutti aspettavano con ansia la AMR26 a Barcellona, scesa in pista ieri quasi alla chiusura della sessione pomeridiana con Lance Stroll, mentre oggi...

Le vibrazioni della monoposto preoccupano in casa Aston Martin! Secondo Adrian Newey, il team potrebbe essere costretto a limitare gli stint in gara a causa dell’intensità delle vibrazioni, che stanno incidendo direttamente sulle condizioni fisiche dei piloti. - facebook.com facebook