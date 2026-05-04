Pierluigi Diaco ha parlato della sua esperienza in qualità di conduttore, commentando la quarta stagione di “BellaMa’” andata in onda su Rai Due, conclusa il 7 maggio. In un’intervista a Il Messaggero, ha spiegato di aver migliorato la gestione della rabbia nel corso degli anni e di essere molto meticoloso, quasi patologico. Ha anche ricordato la perdita della madre, definendola un momento molto difficile. Per quanto riguarda gli ascolti del programma, ha riferito che nel primo anno l’obiettivo era il 4% e si è concluso con il 5%.

Pierluigi Diaco ha tracciato un bilancio della quarta stagione di “BellaMa’”, in onda su Rai Due l ‘ultima puntata giovedì 7 maggio, in una intervista a Il Messaggero: “Il primo anno l’obiettivo era il 4% e abbiamo chiuso al 5%. Il secondo anno era aumentare e abbiamo chiuso al 6%, il terzo al 6,8%, quest’anno al 6%. Mi piace che tutti i reparti produttivi della Rai siano coinvolti nel progetto”. Si tornerà la prossima stagione tv. Il conduttore è tornato a parlare della morte della madre nel giorno del suo compleanno, il 23 giugno: “Sono stati i mesi più difficili della mia vita. Ad agosto stavo preparando le prime serate e non ho avuto la lucidità di dire alla Rai di no.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un problema nel governare la rabbia, ma negli anni sono migliorato. Sono molto meticoloso, quasi patologico. Perdere mamma è stato molto difficile”: così Pierluigi Diaco

E voi vi siete mai arrabbiati per un videogioco #abbassaundito #rabbia

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