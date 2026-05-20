Hair care routine estiva | i prodotti da provare ora

Durante l’estate, molte persone cercano di mantenere i capelli idratati e con volume. Per questa stagione, sono consigliati prodotti specifici come shampoo e balsami con ingredienti nutrienti e protettivi, oltre a spray e creme che aiutano a definire i capelli e proteggerli dal sole. Sono disponibili anche trattamenti che rafforzano le ciocche e favoriscono la lucentezza, utili per affrontare le alte temperature e l’esposizione ai raggi UV. Questi prodotti sono spesso formulati per adattarsi alle esigenze di chi desidera capelli più corposi e sani durante i mesi più caldi.

I prodotti da provare durante la stagione estiva per capelli voluminosi e idratati . L’hair care routine è ormai un rituale consolidato non soltanto dalle tiktoker e dalle celebrity, ma anche (e soprattutto) da chi preferisce prendersi cura dei propri capelli a casa, con trattamenti mirati, personalizzati e “low cost”. Per preparare al meglio le chiome a ridosso della bella stagione, è importate scegliere con consapevolezza la giusta Hair care routine, combinando idratazione profonda a forza e struttura. Con l’arrivo dell’estate, Pantene propone due linee di trattamenti pensate per rispondere alle diverse esigenze dei capelli durante la stagione più stressante dell’anno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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