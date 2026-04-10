Una nuova tendenza per la cura dei capelli si concentra sull'uso del latte, considerato un trattamento di lusso accessibile a tutti. La routine si ispira alle pratiche della skincare, dove si sceglie di utilizzare prodotti semplici e naturali. Questo approccio mira a offrire una coccola quotidiana per i capelli, con un gesto che può essere inserito facilmente nella routine di bellezza di ogni persona.

La skincare ci ha abituate ad aprire la dispensa e a prendere i prodotti per inserirli nella beauty routine. Mele, avocado, cetrioli: questi e altri ingredienti prima o poi sono stati i protagonisti di impacchi che hanno nutrito la pelle. Su tutti però ad attirare l’attenzione, anche di personaggi del calibro di Cleopatra, c’è il latte. Che sia idratante per la pelle è risaputo – penserete – la novità sta nel fatto che le sue proteine sono efficaci anche per i capelli. Inserito nella hair care routine lascerà la chioma morbida e liscia. Perché il latte è un toccasana per i capelli. Il latte è considerato un superfood perché contiene vitamine e proteine perfette per il nostro organismo e, ora che lo abbiamo scoperto, anche per i nostri capelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La nuova hair care routine passa per il latte. È una coccola luxury per i capelli a portata di tutte

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La primavera porta con sé il desiderio di rinascita e una nuova luce. Noi di New Hair vi auguriamo di vivere questa Pasqua con la stessa bellezza e brillantezza che vorreste vedere ogni giorno allo specchio. Che sia un tempo di relax e di splendidi nuovi ini - facebook.com facebook