Routine capelli danneggiati | i prodotti che funzionano davvero da provare ora

Da 361magazine.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati introdotti nuovi prodotti per la cura dei capelli danneggiati, arricchiti con fitoestratto di Cynara e cheratina vegetale. Questi ingredienti vengono utilizzati per riparare e rafforzare i capelli fragili, offrendo una soluzione mirata a chi cerca un trattamento efficace. Le formulazioni sono pensate per migliorare l’aspetto e la salute dei capelli, offrendo un’alternativa alle routine tradizionali.

Con fitoestratto di Cynara e cheratina vegetale, arriva una risposta efficace ai capelli danneggiati. Spesso si ha la sensazione che i capelli penalizzino l’aspetto generale e si cerca un trattamento intensivo capace di riparare la fibra capillare in profondità. L’obiettivo è ottenere fin da subito un risultato visibile, effetto parrucchiere, con benefici duraturi nel tempo, prendendosi cura dei capelli senza rinunciare né all’efficacia né alla piacevolezza d’uso. Al centro di questa innovazione, un potente complesso molecolare botanico, sviluppato dagli esperti di Yves Rocher: la combinazione tra il Fitoestratto di Cynara e la Cheratina Vegetale, per preservare a lungo la struttura del capello. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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