Elon Musk ha dichiarato che, nonostante i risultati economici di SpaceX, l’obiettivo principale rimane la colonizzazione di Marte. Recentemente, ha dedicato più attenzione alla Luna rispetto a Marte, anche se l’obiettivo finale continua a essere la colonizzazione di Marte. La sua posizione si concentra sull’importanza di raggiungere questi traguardi per valutare il successo dell’azienda.

Elon Musk ha ripetutamente sottolineato che, indipendentemente dal successo finanziario di SpaceX, l’azienda avrà fallito ai suoi occhi se l’obiettivo primario, ovvero la colonizzazione di Marte, non sarà raggiunto. Il biografo di Musk, Walter Isaacson, lo cita dicendo: «L’obiettivo di arrivare su Marte ha motivato ogni decisione di SpaceX». Un esempio di ciò è la scelta di Musk di utilizzare il metano come combustibile per la Starship. Ha scelto il metano perché può essere estratto su Marte. Ciò ridurrà significativamente la quantità di combustibile che la Starship dovrà trasportare, poiché non avrà bisogno di carburante né per il viaggio di andata né per quello di ritorno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché ora Elon Musk parla più della Luna che di Marte

Leggi anche: Elon Musk, viaggio su Marte rimandato: “Costruirò una città sulla Luna”

SpaceX sposta l’attenzione da Marte alla Luna: il piano di Elon Musk per una città lunareElon Musk ha annunciato che SpaceX darà priorità alla costruzione di una “self-growing city” sulla Luna, mettendo Marte in secondo piano.

How will Elon Musk create Moon City Will it end up flop like Mars

Contenuti utili per approfondire Elon Musk.

Temi più discussi: Ad astra | Perché ora Elon Musk parla più della Luna che di Marte; Cathie Wood su Tesla, bitcoin e il rischio bolla nell’IA; Notizie su Bitcoin: lo stack di bitcoin da 780 milioni di dollari di SpaceX di Elon Musk scende ora a circa 545 milioni di dollari prima della presentazione della IPO; Tesla vuol far scendere dai suoi robotaxi la francese Unibev.

Elon Musk cambia rotta: sulla Luna una città autosufficiente in meno di 10 anniMusk cambia rotta e questa volta non è il solito annuncio che vira verso Marte con la solita enfasi messianica. In questo caso il focus è sulla Luna, con l’ ... tecnoandroid.it

SpaceX e la folle idea dei data center orbitali: perché Elon Musk usa lo spazio per parlare dei limiti industriali dell’IADalle dichiarazioni tra Davos, X e Reuters emerge una lettura dell’IA come infrastruttura critica, vincolata da energia, raffreddamento, rete, ... industriaitaliana.it

#ElonMusk è tornato a far parlare di sé con un’uscita sul nome di #BadBunny, spiegando durante un’intervista di non avere nulla contro l’artista ma di trovare discutibile l’idea di associare un animale “naturalmente buono” a qualcosa di negativo, sostenendo c - facebook.com facebook