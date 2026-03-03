È di Pistoia la più giovane pilota italiana pronta a diventare comandante Chi è Linda Calistri il prodigio dell’aviazione

Linda Calistri, di Pistoia, ha 24 anni e si sta preparando a diventare comandante, distinguendosi come la più giovane pilota italiana in questa fase. Attualmente, è impegnata nelle attività di formazione e ha già conseguito diverse certificazioni nel settore dell’aviazione. La sua carriera si sviluppa attraverso voli, corsi e stage pratici, che la vedono protagonista nel panorama aeronautico italiano.

Pistoia, 3 marzo 2026 – A soli 24 anni continua a scrivere il suo nome tra le pagine più significative dell'aviazione italiana. Linda Calistri, la pilota pistoiese classe 2001, ha ricevuto per la seconda volta il premio "Fiorenza de Bernardi", consegnato oggi, martedì 3 marzo, nella sede dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), diventando così la più giovane donna in Italia a sbloccare i requisiti per il ruolo di comandante. Un riconoscimento che celebra non solo un traguardo personale straordinario, ma anche un segnale forte per la presenza femminile nel settore aeronautico e nelle discipline Stem. Fiorenza ha segnato la storia dell'Italia: 1951, è la prima donna pilota.